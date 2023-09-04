Застройка промзон: что это дает городу?

Редевелопмент промзон — главный тренд в недвижимости. В каких районах Петербурга не обойтись без застройки бывших заводских территорий — разобрались с экспертами.
Василеостровский
Imperial Club по соседству с «Севкабель Портом» и набережной Лейтенанта Шмидта
Этот район (один из самых маленьких по площади в Петербурге) начали застраивать еще в 1710 году, и почти сразу он стал местом, где селились ученые и люди искусства — на Васильевском острове появились первый в Петербурге университет, Академия наук и Академия художеств. А сейчас на развитие района влияют новые точки притяжения вроде «Севкабель Порта», Василеостровского рынка и музея современного искусства «Эрарта». И таких мест становится все больше: команда культурного квартала «Брусницын» продолжает редевелопмент территории бывшего кожевенного завода, к следующему году у Финского залива должны обустроить стоянку для яхт, а к февралю 2026-го на Васильевском откроют крупнейший в мире музей электротранспорта по проекту архитектурного бюро «Студия 44».
Александр Завьялов
владелец холдинга AAG
В Петербурге много хороших примеров редевелопмента (например, «Ткачи» на Обводном канале) и столько же ждут продолжения своей истории в хороших руках. Преимущество таких проектов, в первую очередь, в их близости к истории города, к культурным доминантам. Следом идут развитая логистика и инфраструктура: магазины, рестораны, деловые пространства — в этих районах есть все, что нужно для комфортной жизни. Холдинг AAG планирует реставрировать деревянный особняк фабриканта Эдуарда Бремме, построенный еще в 1850-е годы — здание входит в архитектуру клубного дома AMO на 12-й линии Васильевского острова. Мы хотим максимально сохранить облик этого памятника модерна и бережно вписать его в архитектурный ансамбль нашего проекта. Отличительная черта AMO — большие окна, которые откроют владельцам квартир панорамный вид на исторический центр, поэтому любоваться видами петербургских крыш и живописного внутреннего двора смогут не только жители видовых квартир на последних этажах клубного дома.
Невский и Московский
«Сенат» от Setl Group — жилой комплекс комфорт-класса на месте бывших складских помещений на Кубинской улице
В Петербурге не так много возможностей жить с видом на большую воду, и Невский район — одна из них. Исторически здесь было много заводов (кстати, ходят слухи, что одна очень большая компания собирается заняться здесь редевелопментом, и это будет впечатляюще), и сейчас это одна из городских территорий, где идет активная застройка. Например, холдинг Setl Group возводит на месте корпусов Невского завода проект Astra Marine — жилые дома по проекту бюро «А.Лен» с отсылками к промышленному наследию, с собственной набережной и смотровой площадкой. Из окон квартир — вид на правый берег Невы и ажурные арки Финляндского железнодорожного моста.
А вот Московский район промзоной не назовешь, хотя в его северной части было довольно много предприятий, часть из которых функционирует до сих пор: «Ленинец» производит электронику для авиации и речного транспорта, завод АТИ выпускает теплоизоляционные материалы, а «Скороход» шьет детскую обувь. Жить вдоль Московского проспекта всегда было престижно: приятная близость к центру города, сталинки, Парк Победы (и не он один!). А вскоре к плюсам локации прибавится «СКА-Арена» — самый большой хоккейный стадион в мире.
Ольга Трошева
руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость»
Сегодня самым популярным районом по-прежнему остается Невский — по объему спроса в первом полугодии 2023 года на его долю пришлось почти 30 %. А вот Московский замыкает тройку — на него пришлось 10 % продаж. Одним из ярких примеров редевелопмента здесь является жилой комплекс комфорт-класса на месте бывших складских помещений на Кубинской улице — «Сенат» от Setl Group. Дома квартала объединит пешеходный променад с воздушным мостом, а зимой на территории будут заливать каток. Добраться отсюда на машине до любой точки города можно будет без пробок даже в час пик. Это не первый проект редевелопмента от нашего холдинга: в 2021 году Setl Group завершил строительство ЖК «Эмеральд на Малой Неве», расположенного на месте авторемонтного завода на Васильевском острове, а сейчас ведет строительство проекта Amber Club на соседнем земельном участке.
Черная речка
«Сампсониевский, 32» на месте промышленных кварталов Выборгской стороны
Тренд на Черную речку задал еще Петр I: император раздавал земли приближенным — первому петербургскому генерал-губернатору Александру Меншикову и генерал-фельдмаршалу Федору Головину, которые строили здесь особняки и усадьбы. Со временем район превратился в популярное у буржуазной богемы дачное место (чего стоили балы у барона Сергея Строганова!). А в XX веке Черную речку настиг промышленный бум: заработали Петроградский наждачно-механический завод «Ильич», автомобильный и чугунолитейный механический заводы.
Всеволод Глазунов
директор по маркетингу LEGENDA
Чтобы список перспективных локаций редевелопмента так называемого «серого пояса» Петербурга был полным, я бы добавил к нему еще и район Черной речки. Основное преимущество этих мест — это, собственно, расположение. Еще одна общая позитивная черта — преобразование городской среды. С появлением нового массива жилого фонда меняется и социальная, и общественная, и коммерческая инфраструктура, не говоря уже о новом архитектурном облике. Например, в районе новой застройки вокруг моста Александра Невского соседство проектов LEGENDA (ЖК «Малоохтинский, 68») и компании Bonava изменило городскую ткань и значительно повысило привлекательность локации с точки зрения и жизни, и инвестиций. Здесь надо отметить, что лучше всего вкладываться не на завершающей, а в активной стадии редевелопмента — сейчас это застройка районов вокруг «Севкабель Порта», Черной речки, Обводного канала.
Охта
«ЛСР. Большая Охта» недалеко от Большеохтинского моста
Старейший район города известен жизнью задолго до основания Петербурга. В устье реки Охты в 1300 году шведы построили крепость Ландскрона, а в 1611-м на ее месте возвели Ниеншанц. К началу прошлого столетия тут обосновались фабрики по изготовлению изделий из чугуна, красок, кабелей. В 1917 году предприятия национализировали, промышленность на Охте развивалась. Во время Великой Отечественной войны район сильно пострадал, а бывшие заводские территории на пересечении проспекта Энергетиков и набережной Охты долгое время были заброшены. Лишь 10 лет назад промзоны начали активно возрождать.
Денис Бабаков
коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад»
Район Охты в ближайшие годы обещает стать культурным и деловым центром города. На Охтинском мысе планируется строительство футуристического офиса «Газпром нефти» по проекту японского бюро Nikken Sekkei, с зимним садом, историко- археологическим парком на месте крепости Ниеншанц XVII века и зеленым массивом у набережной — с появлением такой районообразующей локации недвижимость будет только расти в цене. Наша компания строит здесь проект бизнес-класса «ЛСР. Большая Охта»: от него можно будет быстро добираться до центра, недалеко выезд на КАД для удобного проезда к берегу Ладожского озера, крепости Шлиссельбург, лыжным курортам «Игора» и «Охта Парк». Внутри квартала будут детские сады, школа, магазины, площадки для спорта и отдыха, летние кафе, а для прогулок пешком или на велосипеде можно выбрать широкие набережные Невы или ближайшие парки.
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