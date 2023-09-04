Застройка промзон: что это дает городу?

В Петербурге не так много возможностей жить с видом на большую воду, и Невский район — одна из них. Исторически здесь было много заводов (кстати, ходят слухи, что одна очень большая компания собирается заняться здесь редевелопментом, и это будет впечатляюще), и сейчас это одна из городских территорий, где идет активная застройка. Например, холдинг Setl Group возводит на месте корпусов Невского завода проект Astra Marine — жилые дома по проекту бюро «А.Лен» с отсылками к промышленному наследию, с собственной набережной и смотровой площадкой. Из окон квартир — вид на правый берег Невы и ажурные арки Финляндского железнодорожного моста.

А вот Московский район промзоной не назовешь, хотя в его северной части было до­вольно много предприятий, часть из которых функционирует до сих пор: «Ленинец» про­изводит электронику для авиации и речного транспорта, завод АТИ выпускает теплоизоляционные материалы, а «Скороход» шьет детскую обувь. Жить вдоль Московского проспекта всегда было престижно: приятная близость к центру города, сталинки, Парк Победы (и не он один!). А вскоре к плюсам локации прибавится «СКА-Арена» — самый большой хоккейный стадион в мире.