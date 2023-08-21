18+
  • Город
  • Недвижимость
  • Бизнес
Недвижимость

Домашний ЗОЖ: узнали у девелоперов, что такое здоровье жилье

Поделиться:

Где в Петербурге искать велнес-недвижимость, кто из застройщиков исповедует «здоровое строительство» и как доступная ипотека влияет на устойчивое развитие.

Маргарита Забродская

заместитель директора маркетинга и рекламы по продукту компании Legenda Intelligent Development

«Мы наблюдаем трансформацию потребительских ценностей: петербуржцы, которые стремятся настроить work-life balance, меняют и свои требования к жилью»
Павел Мельников

директор департамента развития проектов Setl Group

«Мы в Setl Group системно подошли к решению запроса на велнес-инфраструктуру: совместно с профессиональными спортсменами и экспертами сети World Class внедрили собственный стандарт Setl Sport»
Юрий Грудин

генеральный директор Formula City, основатель апарт-отеля Well

«Наша цель — создать такое многофункциональное современное пространство, в котором человек чувствует себя наполненным и счастливым, думает о будущем, стремится к созиданию и саморазвитию»
Дина Булыченко

коммерческий директор Yard Group

«Резкий спрос на качество закрытых общественных зон при жилых комплексах мы в Yard Group увидели во время пандемии, и этот тренд продолжается»

ПП или правильное проживание

ЖК «Черная речка, 41» с амфитеатром во дворе

Во всем (снова!) «виноваты» то самое поколение Z и креативный класс: зумерам, которые вошли в экономически активный возраст и стали брать ипотеку, важны идеи заботы о здоровье — своем и планеты — во всем, жить они хотят в максимально здоровой среде. К глобальному тренду присоединились и петербуржцы: до сертификатов Wellness Real Estate дело пока не дошло, но спортплощадки и места для прогулок на территории собственного ЖК, сады во дворах и ресурсосберегающие технологии — практически новая норма.

Маргарита Забродская

заместитель директора маркетинга и рекламы по продукту компании Legenda Intelligent Development

Мы наблюдаем трансформацию потребительских ценностей: петербуржцы, которые стремятся настроить work-life balance, меняют и свои требования к жилью. Теперь в списке приоритетов не только расположение или технические характеристики дома, но и функциональное велнес- наполнение. Благоустроенный двор важен не только для детей, возрос запрос и на инфраструктуру для взрослых: зоны для занятий йогой или воркаута, площадки для командных видов спорта, как, например, в проекте Legenda «Черная речка, 41» — все это может стать решающим фактором при покупке квартиры.

Список зожника

Лаунж-зона на крыше ЖК «Прайм Приморский»

Ехать на фитнес через полгорода уже никому не интересно: тренироваться мы хотим максимально близко к дому, желательно — прямо в собственном дворе. И речь уже не только о беговой дорожке и турниках, а о полноценных спортивных пространствах. Американские фитнес-сети, вроде Life Time с клубами в Палм-Бич и на Манхэттене, уже работают над строительством жилых экокварталов под собственными брендами — получается, целая среда обитания для фанатов ЗОЖа.

Павел Мельников

директор департамента развития проектов Setl Group

Мы в Setl Group системно подошли к решению запроса на велнес-инфраструктуру: совместно с профессиональными спортсменами и экспертами сети World Class внедрили собственный стандарт Setl Sport. В наших жилых комплексах устанавливаем специально разработанные фитнес-станции с профессиональным оборудованием для кардио-, силовых и функциональных тренировок, выделяем зоны для футбола, волейбола и баскетбола, настольного тенниса, скейтбординга. Во дворах создаем места для йоги на открытом воздухе, прокладываем велодорожки с безопасным покрытием, подходящим не только для «взрослых» велопрогулок, но и для обучения детей.

Дышите ровно

Апарт-отель Well с коворкингами, офисами и переговорными

Борьба с пандемическим одиночеством — тенденция номер один в списке, который вы­вели на последнем Global Wellness Summit в Тель-Авиве. Локдаун показал, что соци­альная изоляция не лучшим образом сказывается на эмоциональном и физическом здоровье — люди должны общаться! Отсюда и запрос на общественные пространства — коворкинги, читальные залы, игровые — максимально близко к дому (а лучше прямо на территории своего ЖК!). «Здоровое строительство», или healthy-building как раз предполагает создание среды не только вокруг, но и внутри дома, ведь до 80 % своего времени человек проводит именно в помещениях.

Юрий Грудин

генеральный директор Formula City, основатель апарт-отеля Well

Благополучную, комфортную и безопасную среду, учитывающую самые разные потребности человека, формируют конкретные компоненты. Это циркадное ос­вещение в апартаментах, качественная питьевая вода в комплексе и в каждом номере, чистый воздух, акустический и температурный комфорт, безопасность, близкое по духу сообщество. Чтобы обеспечить каждую составляющую, мы в Formula City закладываем и реализуем в нашем проекте Well определенные технические и творческие решения — это целый ряд мер для усиленной шумоизоляции, применение умных гаджетов для контроля климата, музыкальное и световое оформление, дополнительные фильтры для очистки воздуха в комплексе и многое другое. Наша цель — создать такое многофункци­ональное современное пространство, в котором человек чувствует себя наполненным и счастливым, думает о будущем, стремится к созиданию и саморазвитию.

Держим баланс!

Спа с 25-метровым бассейном в резиденциях Zen Garden

Все говорят об устойчивом развитии! А девелоперы делают: ресурсосберегающие си­стемы, альтернативные источники энергии, фильтрация воды и воздуха, зарядки для электротранспорта, использование натуральных материалов — бережное отношение к природе и человеку сегодня ценится и в недвижимости. При этом пока экофрендли фи­лософия в основном встречается в сегменте комфорт-класса и выше — создание этой инфраструктуры требует дополнительных расходов.

Дина Булыченко

коммерческий директор Yard Group

Резкий спрос на качество закрытых общественных зон при жилых комплексах мы в Yard Group увидели во время пандемии, и этот тренд продолжается. Концепцию девелоперы берут из гостиничных проектов: просторные лобби для встреч, большая территория спа, плавательный бассейн 18–25 метров, массажные кабинеты, библиотеки, бизнес-центры и, разумеется, сервисная инфраструктура, включая отдельный вход для персонала, консьерж-сервис – все будет в наших резиденциях Zen Garden. То, что раньше мы встречали в отелях, стало доступным в сегменте клубного жилья.

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Бизнес
Материал из номера:
Август
Люди:
Павел Мельников, Юрий Грудин, Маргарита Забродская , Дина Булыченко

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: