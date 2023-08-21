Домашний ЗОЖ: узнали у девелоперов, что такое здоровье жилье

Борьба с пандемическим одиночеством — тенденция номер один в списке, который вы­вели на последнем Global Wellness Summit в Тель-Авиве. Локдаун показал, что соци­альная изоляция не лучшим образом сказывается на эмоциональном и физическом здоровье — люди должны общаться! Отсюда и запрос на общественные пространства — коворкинги, читальные залы, игровые — максимально близко к дому (а лучше прямо на территории своего ЖК!). «Здоровое строительство», или healthy-building как раз предполагает создание среды не только вокруг, но и внутри дома, ведь до 80 % своего времени человек проводит именно в помещениях.