Продажи апартаментов в Петербурге подскочили почти на 40%

По данным компании NF Group, за первое полугодие 2023 года продали апартаментов на 38% больше по сравнению с тем же периодом 2022 года. Меньше всего покупателей интересовали рекреационные и элитные апартаменты, доля которых составляет 11%. При этом, относительно прошлогодних показателей, в январе-июне текущего года почти в 11 раз увеличились продажи несервисных апартаментов — они составляют 23% от общего количества сделок.

Кроме того, выросла средняя площадь проданных апартаментов сервисного сегмента в Петербурге на 3,4% до 26,5 квадратных метров. А вот площади несервисных и рекреационных апартов, напротив, сократились на 28,5% и 5,1% — до 32,6 квадратных метров и 39,2 квадратных метров, соответственно.

Также эксперты отмечают, что за последний год доля студий в структуре продаж несервисных апартаментов выросла с 22% до 66%. Это сказалось на средней площади проданных лотов.

Региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев отмечает, что рост спроса на апартаменты может говорить о восстановлении покупательского интереса.

«Рост спроса на несервисные апартаменты можно объяснить увеличением предложения во II полугодии 2022 года и эффектом низкой базы. При этом спрос на рекреационные апартаменты сократился из-за существенного уменьшения предложения, вызванного отсутствием новых объектов на рынке», — добавил Соловьев.