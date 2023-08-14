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Недвижимость

Территорию оптического института имени Вавилова хотят застроить жильем

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Комиссия по подготовке изменений в Генплан Петербурга одобрила перевод участков на Васильевском острове на Биржевой линии, д. 8-10, литера А и д. 12, литера М в зону среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

КГИОП

Как сообщает «Коммерсантъ. Санкт-Петербург», в марте 2023 года комплекс зданий института ФГУП «ГОИ имени С. И. Вавилова» общей площадью 6 тысяч квадратных метров выставили на торги за 368,8 млн рублей. Речь идет о семи зданиях высотой 1-5 этажей, в частности, литейная и столярная мастерские, лабораторные корпуса, склад, гараж и здание кузницы.

На торгах выиграла единственная участвовавшая в тендере компания ООО «Арсенал-6», она выкупила лот за 302 млн рублей. Ранее эксперты заявляли, что комплекс можно приспособить под современное использование.

Сейчас одно из зданий института оптики имени Вавилова (на Кадетской линии) находится в пользовании креативного кластера «Вавилов Лофт» компании BS Art Development Group. Само пространство занимает порядка 30 тысяч квадратных метров.

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