Петровский остров стал самой востребованной локацией для покупки элитного жилья в Петербурге

По данным аналитиков консалтинговой компании NF Group, с января по июнь 2023 года на 27% сократился спрос на элитные квартиры и апартаменты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом большинство сделок касалось уже построенных домов.

Большинство апартаментов (58%) покупали на Петровском острове, а на недвижимость на бывшем лидере — Петроградской стороне — спрос был ниже, порядка 32%. Эксперты связывают популярность Петровского острова с доступной ценой предложений.

Также аналитики заметили, что москвичи стали больше проявлять интерес к элитному жилью в Петербурге. Кроме того, выросла доля региональных клиентов. При этом количество петербуржских покупателей достигло минимального значения за последние 10 лет. Если раньше порядка 75-80% жителей Петербурга интересовались элитной недвижимостью, то за первые полгода 2023 года их стало 59%.

«Говорить о существенном восстановлении спроса на элитные новостройки в Санкт-Петербурге пока рано, однако с апреля по июнь включительно отмечалось умеренное оживление сегмента. Выход новых жилых объектов на рынок, пополнение предложения малогабаритными лотами, сохранение дисконтов — все это стимулирует покупателей рассматривать покупку жилья в новых проектах. Однако фокус покупателей сместился на квартиры с готовой отделкой, в то время как предложение первичного рынка не вполне отвечает их потребностям. Так, по состоянию на июнь 2023 года только 6% квартир и апартаментов на первичном рынке элитной недвижимости предлагались с готовой отделкой, в то время как во вторичном сегменте доля подобного предложения составила 32%», — партнер и региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев.