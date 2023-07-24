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Недвижимость

В Рощино построят загородный курорт с гостиницей и апартаментами

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Комплекс будет с медицинским уклоном. Завершить реализацию проекта планируют за три года, потратить на строительство — 10 млрд рублей.

Наш.дом.рф
Наш.дом.рф

Санаторно-курортный комплекс появится на месте бывшего пионерского лагеря на Пионерской улице в Рощино Выборгской района Ленинградской области. Здания будут занимать около 50 тысяч квадратных метров, сам участок — 9 га.

В комплексе также появится гостиница с санаторно-курортной составляющей на 269 номеров, с бассейном и рестораном на 14 тысяч квадратных метров, шестиэтажные здания апарт-отеля на 600 номеров и несколько вилл.

По предварительным подсчетам, цена апартаментов будет стартовать с 300 тысяч рублей за квадратный метр. Полностью построить комплекс собираются за три года, затраты оцениваются в 10 млрд рублей.

Над разработкой проекта работала компания «Строй Эксперт» и дизайн-студия Gafa Architects, медицинский консалтинг — клиника AMG. Управлять гостиницей будет Ginza Project (холдинг также развивает под брендом Ginza Hotels & Apartments сеть апартаментов и бутик-отелей, загородных гостиниц в том числе и в Петербурге).

Наш.дом.рф
Наш.дом.рф
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