Петроградская сторона как мечта истеблишмента и новой буржуазии

Петроградка остается мечтой истеблишмента и новой буржуазии! В прошлом году большинство сделок в сегменте элитной недвижимости (65 %!) пришлось именно на Петроградский район — такие данные приводит консалтинговый центр «Петербургская недвижимость». Средняя цена квадратного метра — около 310 тысяч рублей — одна из самых высоких в городе. Историческая архитектура, центральное расположение и выход к воде, безусловно, выделяют район, но выбирают его сердцем. Исследование издания Advertising Research показало, что эмоции в два раза сильнее влияют на итоговое решение о покупке, чем объективные характеристики объекта.

Особенность Петроградки как раз и заключается в том, что с некоторыми моментами скептически настроенные петербуржцы могли бы поспорить: близость к центру, но пробки, развитая дорожная сеть, но узкие улицы, наличие новых домов, но обилие застройки, требующей реставрации. Однако с тем, что жизнь на Петроградской стороне — это ни с чем не сравнимое удовольствие, даже критикам сложно не согласиться.

Район со всех сторон окружен водой: Большая, Средняя и Малая Невки, есть выход к заливу и к Неве. А еще много зелени — здесь и парки на Елагином и Крестовском островах, и Ботанический сад Петра Великого. Плюс за последние несколько лет Петроградка обзавелась несколькими гастрокластерами и собственными списками маст-визит на районе (кстати, Frantsuza Bistrot, лучший новый ресторан по версии премии «Что где есть в Петербурге» — 2022, находится здесь же), а Большой проспект П. С. по-прежнему одно из лучших мест для шопинга — теперь с большим выбором российских брендов.