Петроградская сторона как мечта истеблишмента и новой буржуазии

Петроградская сторона — первый район Петербурга, в 1703 году именно здесь, с Заячьего острова, начинался город. Как развивались территория и отношение к ней горожан и почему спустя три века петербуржцы до сих пор хотят жить именно здесь, разбираемся вместе с экспертами.
Достоин Большого
«Петровский квартал на воде»
Петроградка остается мечтой истеблишмента и новой буржуазии! В прошлом году большинство сделок в сегменте элитной недвижимости (65 %!) пришлось именно на Петроградский район — такие данные приводит консалтинговый центр «Петербургская недвижимость». Средняя цена квадратного метра — около 310 тысяч рублей — одна из самых высоких в городе. Историческая архитектура, центральное расположение и выход к воде, безусловно, выделяют район, но выбирают его сердцем. Исследование издания Advertising Research показало, что эмоции в два раза сильнее влияют на итоговое решение о покупке, чем объективные характеристики объекта.
Особенность Петроградки как раз и заключается в том, что с некоторыми моментами скептически настроенные петербуржцы могли бы поспорить: близость к центру, но пробки, развитая дорожная сеть, но узкие улицы, наличие новых домов, но обилие застройки, требующей реставрации. Однако с тем, что жизнь на Петроградской стороне — это ни с чем не сравнимое удовольствие, даже критикам сложно не согласиться.
Район со всех сторон окружен водой: Большая, Средняя и Малая Невки, есть выход к заливу и к Неве. А еще много зелени — здесь и парки на Елагином и Крестовском островах, и Ботанический сад Петра Великого. Плюс за последние несколько лет Петроградка обзавелась несколькими гастрокластерами и собственными списками маст-визит на районе (кстати, Frantsuza Bistrot, лучший новый ресторан по версии премии «Что где есть в Петербурге» — 2022, находится здесь же), а Большой проспект П. С. по-прежнему одно из лучших мест для шопинга — теперь с большим выбором российских брендов.
Андрей Петров
руководитель проектов премиум- и бизнес-класса Setl Group
Каждый остров северной части дельты Невы — это своя атмосфера. Елагин — пейзажный парк, превосходное место для прогулок, Каменный — дорогие особняки, Крестовский — сочетание современной недвижимости, зелени, мест для развлечений и спортивных объектов. Популярный в последнее время Петровский остров отличают однородная застройка и целый кластер премиальных объектов: «Петровский квартал на воде», Grand View и The One. Их объединяют не только общая архитектурная концепция, но и уникальный проект благоустройства набережной, которая станет полноценным общественным пространством.
Новое старое
«Мадонна Бенуа»
Петроградская сторона стала желанным районом далеко не сразу. С точки зрения фортификации (острова, окруженные водой) выбор замечательный, но транспортная доступность волновала петербуржцев и в XVIII веке — попасть сюда было непросто и популярности месту это не прибавляло. А еще в 1767 году появился запрет на строительство каменных зданий в этой части города — он действовал почти сто лет. После его отмены Петроградка стала промышленным районом: со второй половины XVIII века здесь размещали фабрики и заводы. Открытие в начале XIX века Троицкого моста, который связал локацию с «большой землей», изменило ее статус — место перестало быть городской окраиной, здесь начали строить доходные дома, архитектура которых и определила облик Петроградской стороны. Строительный бум привел к удорожанию земли: в 1886 году квадратная сажень (4,55 кв. м) стоила 10 рублей, а к 1913-му — уже 125 рублей (сегодня это было бы около 300 000 рублей). Над застройкой района работали именитые архитекторы — академик Императорской академии художеств Федор Лидваль, представители династии Бенуа и автор «Дома с совами» Ипполит Претро, и вскоре Петроградский остров стал одним из самых престижных в городе. А вот сегодня новое строительство в плотном историческом соседстве крайне затруднено: свободных участков мало.
Оксана Кравцова
генеральный директор ГК «Еврострой»
Мы идем по пути приспособления под современное использование исторических зданий — это позволяет возрождать некогда величественные постройки, чтобы вдохнуть в них новую жизнь и сохранить особую атмосферу Петроградской стороны и ее островов. Сейчас мы продолжаем капитальный ремонт домов Логина Шретера (правнука Николая Бенуа. — Прим. ред.) на Малом проспекте П. С.: назвали этот проект премиум-класса «Мадонна Бенуа» — в честь знаменитой семьи и ее вклада в историю города.
В хорошей компании
Zen Garden
Если немного отдалиться от сердца Петроградки, то активную застройку все‑таки можно найти: на Петровском и Крестовском островах, а также вдоль проспекта Добролюбова, на свободных участках территорий бывшего Института прикладной химии и промзон. В таких местах архитекторы чувствуют себя свободнее в плане концептуальных решений, но сохранение архитектурных связей между домами остается приоритетом. Однородная среда, вне зависимости от конкретной локации, пожалуй, остается главной особенностью Петроградки.
Светозар Андреев
CEO студии Hotei-Russia, архитектор Zen Garden
Грамотный проект всегда должен учитывать особенности окружения. Петербург потому и хорош, что все здания в центре построены по принципу единого ансамбля, с учетом того, как выглядят «соседи». Архитектура ради архитектуры в стиле «к черту контекст» в таком городе — это варварство. Я противник такого метода. Поэтому, например, в проекте резиденций Zen Garden мы запланировали вид фасада так, чтобы он органично смотрелся с ближайшим зданием — дворцом спорта «Юбилейный».
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