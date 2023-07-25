Как петербургские девелоперы строят ЖК нового типа

Зарядки для электромобилей, памптреки на территории и консьерж-служба: петербургские девелоперы строят ЖК нового типа — это когда одновременно спа, стадион, пятизвездочный отель и IT- кампус.
Дома высокой культуры
Просто квадратные метры петербуржцев больше не интересуют: мы хотим все везде и сразу, чтобы любимая булочная, фитнес-клуб и променад были прямо во дворе, а в парадной — ресепшн, выход в паркинг и келлеры для хранения. И чем выше класс дома, тем больше мы ждем сервисов и развлечений — от спа-зоны и автомобильного клининга до арт-галерей. Спрос рождает предложение: девелоперы стараются предугадать потребности будущих жителей и закладывают решения под целевую аудиторию уже на уровне архитектуры. Меняется и градостроительное законодательство: за последние пять лет выросли нормативы озеленения территории, а высота зданий и объем площадей, которые можно построить на участке, сократились.
Дина Булыченко
коммерческий директор компании Yard Group
Сегодня инфраструктура вокруг домов строится на основе анализа того, как живут люди, их интересов и видов активности. Исследуются даже траектории движения пешеходов — для того чтобы дорожки во дворе были проложены наиболее удобным способом, а газон оставался целым. В клубных домах, как в нашем проекте Astrvm или резиденциях Zen Garden, вводится консьерж-сервис: для заказа билетов в театр, резерва столов в ресторанах, приглашений на закрытые партнерские мероприятия. При этом заботиться нужно не только о самом жителе, но и о его персонале: предусмотреть помещение для отдыха водителей, спроектировать отдельный вход не только в здание, но и в квартиру для помощников по хозяйству, запланировать зону ожидания для курьеров.
Гений места
Дом отдыха — вот что нам нужно! Сегодня девелоперы стремятся создавать такие концепты, где сама территория жилого комплекса будет помогать восстанавливаться, разгружать психику и повышать настроение. Для создания комфортной среды ориентируются на так называемые радиусы доступности — расстояния до ближайшего детского сада, аптеки или продуктового. Поэтому в современных проектах функциональные зоны во дворе, магазины и бытовые сервисы стали нормой: больше не нужно тратить время на то, чтобы после работы ехать в спортзал на другой конец района или отправляться в супермаркет через пару кварталов — все необходимое есть в буквально в нескольких шагах.
Искандер Юсупов
заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой»
В каждом проекте в разных регионах — и в Upoint в Петербурге, конечно! — мы создаем актуальные общественные пространства, которые делают ежедневное нахождение в жилом комплексе действительно удобным: обустраиваем парковые и прогулочные зоны с фонтанами, создаем места для работы и отдыха на свежем воздухе. Чтобы упростить доступ к сервисам, мы разработали мобильное приложение, с помощью которого жители могут заказать выгул собак, оформить страховку или оставить заявку на ремонт в квартире.
Надо выйти
«Институтский, 16»
Психологи утверждают, что созерцание зелени запускает так называемый «восстановительный ответ» — просто сидим на лавочке в сквере, а эмоциональное и физиологическое состояния улучшаются! Девелоперы идут дальше и уделяют внимание не только ландшафтному дизайну: в современных дворах, кроме дорожек и скамеек, есть wi-ﬁ-покрытие, места для зарядки гаджетов и автоматические системы регулировки освещения системой «умный дом», узнающей жильцов.
Маргарита Забродская
заместитель директора маркетинга и рекламы по продукту компании Legenda Intelligent Development
Собственная управляющая компания в каждом комплексе позволяет нам в режиме реального времени получать обратную связь от жителей по востребованности функций, реализованных в доме. Мы постоянно пробуем новые форматы, но есть и решения-бестселлеры: например, песочницы под навесом, что в дождливом Петербурге крайне актуально. Еще в последнее время сформировался тренд на увеличение инфраструктуры для взрослых. Например, в проекте «Институтский, 16» мы разделили двор на семь садов, выделив отдельные зоны для детских игр, прогулок и тихого отдыха. А беседки, гамаки и переносная мебель, которой мы дополняем пространство, позволяют проводить время так, как хочется — переместиться на солнце, устроить пикник или поработать на свежем воздухе.
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