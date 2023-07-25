Как петербургские девелоперы строят ЖК нового типа

коммерческий директор компании Yard Group

Сегодня инфраструктура вокруг домов строится на основе анализа того, как живут люди, их интересов и видов активности. Исследуются даже траектории движения пешеходов — для того чтобы дорожки во дворе были проложены наиболее удобным способом, а газон оставался целым. В клубных домах, как в нашем проекте Astrvm или резиденциях Zen Garden, вводится консьерж-сервис: для заказа билетов в театр, резерва столов в ресторанах, приглашений на закрытые партнерские мероприятия. При этом заботиться нужно не только о самом жителе, но и о его персонале: предусмотреть помещение для отдыха водителей, спроектировать отдельный вход не только в здание, но и в квартиру для помощников по хозяйству, запланировать зону ожидания для курьеров.