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Недвижимость

Спрос на новостройки в Петербурге в июне значительно вырос

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Застройщики за прошедший месяц сдали в эксплуатацию 352,9 тысяч квадратных метров жилья, что немного меньше показателя за тот же период прошлого года. Участники рынка отмечают, что даже при этом объем продаж в первом месяце лета намного выше прошлогодних показателей. И, вероятно, такая динамика сохранится.

Shutterstock.com

С января по конец июня текущего года в городе сдали 1,775 млн квадратных метров, за тот же период 2022 года ввели больше 2 млн квадратных метров жилой недвижимости. По данным комитета по строительству Петербурга, всего в прошлом месяце в городе сдали 209 домов на 7215 квартир.

Лидер по этому показателю — Приморский район, где сдали 26 домов на 10,7 тысяч квартир общей площадью 474,9 тысяч квадратных метров. Следом идет Василеостровский район с 246 тысячами квадратных метров жилой площади в семи домах на 4,6 тысяч квартир. Замыкает тройку Красносельский район: ввели 5,3 тысяч квартир площадью 207,5 тысяч квадратных метров, пишет «КоммерсантЪ».

Эксперты отметили рост продаж в июне 2023 года по сравнению с прошлым годом. Так, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов поделился, что июнь стал благоприятным месяцем для рынка новостроек сегмента «масс-маркет»: «По сравнению с июнем 2022 года объем продаж компании "Главстрой Санкт-Петербург" вырос более чем на 70%», — сказал Ефремов.

Директор по продажам объединения «Строительный трест» Сергей Степанов рассказал, что по объем проданной недвижимости увеличился на 39% в сравнении с прошлогодними показателями.

Коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов считает, что тенденция сохранится, как минимум, еще на август: «Предпосылок для роста цены в среднем по рынку на ближайшие пару месяцев мы не видим, цены на рынке и в наших проектах будут планово корректироваться по мере увеличения строительной готовности и продаж ликвидного товарного запаса», — говорит Софронов.

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