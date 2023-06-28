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Недвижимость

Компания VK арендовала весь дом Зингера за 2,3 млрд рублей

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Это одна из крупнейших и самых необычных сделок с недвижимостью за последнее время. Сделка по аренде рассчитана на 25 лет.

Brester Irina / Shutterstock.com

ЗАО «Зингер» сменило бенефициара. Структуры Альфа-Банка передали контроль компании VK (ранее Mail.ru Group), которая многие годы арендует помещения в историческом здании на Невском проспекте, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

Эксперты оценивают сделку в 2,3 млрд рублей. Основной договор аренды здания на Невском проспекте, 28 ЗАО «Зингер» заключил со Смольным в 1999 году сроком на 49 лет. Площадь объекта составляет около 8 тысяч квадратных метров. Следовательно, за квадратный метр компания заплатила около 300 тысяч рублей.

У ЗАО «Зингер» в здании есть несколько субарендаторов. На первом и втором этажах располагается книжный магазин АО «Торговая фирма "Санкт–Петербургский дом книги"», принадлежащий городу, еще часть второго этажа снимают под кафе René. Остальные площади сдавались в аренду под офисы. Арендные ставки не раскрывались.

Эксперты на рынке недвижимости считают, что все офисные помещения в доме Зингера перейдут под офис VK. Брокеры отмечают, что VK получила уникальный объект, который не имеет аналогов на рынке. Речь идет не только о локации в самом центре города рядом с достопримечательностями, но и об истории здания.

Однако за 2,3 млрд рублей компания получит не само здание, а право аренды на 25 лет. Потому что приватизировать дом Зингера по 159–ФЗ «Об особенностях отчуждения…» нельзя. Законотворцы на протяжении нескольких лет предлагают изменить законодательство и разрешить выкупать памятники, но пока дальше разговоров эта тема не заходила.

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