Legenda выкупила у «Группы ЛСР» проект строительства жилья на бывшем заводе «Севкабель». Эксперты оценивают сделку в 7 млрд рублей

Проект строительства ЖК бизнес-класса «ЛСР. Василеостровский» собирался реализовывать застройщик СК «Возрождение Санкт-Петербурга» (входит в «Группу ЛСР»). Однако сделку по покупке закрыли с девелоперской компанией Legenda. Сумму сделки не раскрывают, но эксперты оценивают ее в 7 млрд рублей.

«Сделка прошла в рамках оптимизации земельного банка компании. На Васильевском острове у "Группы ЛСР", пожалуй, самое большое количество квадратных метров как в стадии реализации, так и в планах строительства на ближайшие несколько лет, поэтому мы решили сконцентрироваться на реализации наиболее масштабных проектов», — рассказал генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — СЗ» Михаил Возиянов для «Делового Петербурга».

Руководитель холдинга Legenda Василий Селиванов заявил, что сделку закрыли в короткие сроки. В компании пообещали учесть репутацию района, который стал модным местом благодаря соседству с «Севкабель Портом». А также в планах адаптировать проект к своим продуктовым стандартам с учетом этой концепции.

Территорию бывшего завода «Севкабель» площадью 14 га на Кожевенной линии, 39к5, компания ЛСР выкупила в декабре 2020 года. Аналитики подсчитали, что на территории могло появиться порядка 170 тысяч квадратных метров жилья. По оценкам экспертов, девелопер потратил на сделку 2,5-3 млрд рублей.

Проект жилого комплекса проектировала для ЛСР архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры». Предполагалось, что на территории появится 593 квартиры общей площадью 24 тысяч квадратных метров, еще 2 тысячи «квадратов» отводили под офисы. Кроме этого, в планах должны были предусмотреть паркинг на 73 машино-места и кладовки под корпусом №5. В другом здании (корпус №6) планировали возвести 287 квартир общей площадью порядка 10 тысяч квадратных метров, встроенные помещения и паркинг на 30 машин. Оба корпуса должна была объединить коммерческая зона с магазинами и ресторанами.