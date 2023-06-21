Компенсировать половину стоимости аренды для молодых россиян предложили в Минстрое

«По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос», — рассказал замглавы министерства строительства Никита Стасишин «Известиям».

Над программой работают совместно Минстрой, ДОМ.РФ и Росмолодежь. По предварительным подсчетам, она может охватить 310 тысяч человек в год. Подробности новой меры планируют раскрыть в ближайшие пару месяцев. Сроки ее старта пока не озвучили.

В Минстрое считают, что с помощью программы молодежь сможет в короткий срок (от 1,5 года) накопить на собственное жилье, а также подготовит молодых людей к надлежащей выплате будущего кредита. Целевой аудиторией ведомство считает людей в возрасте 23-27 лет, тех, кто закончил институт, начал работать и хочет создать семью.

Эксперты скептически смотрят на программу. В аналитическом центре «Индикаторы рынка недвижимости» отмечают, что господдержка может через субсидирование ипотеки «надувать ценовой пузырь». Эта мера может спровоцировать повышение цен на рынке и и снижать доступность жилья.