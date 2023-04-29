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Недвижимость

Дореволюционный дом на Васильевском острове начал разрушаться из-за стройки по соседству

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Жители здания по адресу 11-линия В.О., 52 жалуются на трещины в стенах и потолках, а также регулярное обрушение штукатурки в парадных.

Скриншот: «Яндекс.Карты»

Все началось три года назад, когда застройщик «Дом на 11-ой» начал возводить здание на соседнем участке. После старта работ по дому №52 пошли сквозные трещины. Жильцы считают, что всему виной неверно выбранная технология строительства ЖК. При обустройстве котлована здания застройщик не стал применять технологию шпунтирования, которую чаще всего используют при строительстве в Петербурге. Он выбрал более дешёвую технологию под названием «стена в грунте».

С аналогичными проблемами столкнулись и жители дома Чубакова — он находится с другой стороны от строительной площадки.«Дом Чубакова попросту стал разламываться пополам сверху вниз — «как тортик»», — отмечают очевидцы. В октябре 2022 года застройщик наконец приступил к укреплению дома Чубакова. За осень были установлены металлоконструкции на лестничных клетках двух парадных в местах примыкания лифтовых шахт.

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