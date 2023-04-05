Дом-памятник Чагжина и историческую типографию в центре Петербурга продадут с молотка

Согласно данным пресс-службы Российского аукционного дома, торги по продаже Дома Чанжина пройдут 15 мая. Вместе со зданием продают земельный участок площадью две тысячи квадратных метров. Историческое здание построено еще в 1801 году. В 2015 году жильцов четырехэтажного дома расселили, законсервировали и перевели в нежилой фонд. Сейчас оно находится в аварийном состоянии.

Отмечается, что снос дома Чанжина под запретом, так как здание является выявленным объектом культурного наследия. Эксперты считают, что здание площадью 2,4 тысячи квадратных метров можно приспособить под офисный центр или апарт-комплекс.

Кроме того, на торги выставили 100% акций АО «Типография № 12 имени М. И. Лоханкова». Акционерному обществу принадлежит здание-памятник на улице Правды, 15. С молотка планируют продать само здание типографии и земельный участок, уходящий вглубь квартала. Стартовая цена торгов — 412 миллионов рублей.

Типографию открыли еще при Петре I, до революции 1917 года она называлась Санкт-Петербургской синодальной типографией и пребывала в ведении Священного синода. В 1920-х ее перенесли на улицу Правды и назвали в честь Михаила Лоханкова — одного из основателей Союза печатников.