Под Петербургом приступили к сносу корпуса «Сестрорецкого курорта»

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу застройщика «Группы ЛСР», работы ведутся на основании разрешения на строительство, которое выдали 16 февраля 2023 года. В самом документе, опубликованного на сайте Госстройнадзора, говорится, что застройщиком выступает ООО «ЛСР-Строй», а в проектной документации — о планируемой реконструкции.

«Проект реконструкции санатория также получил положительное заключение экспертизы и согласования профильных комитетов Смольного — КГИОП и КГА», — добавили в «Группе ЛСР».

Активисты заявляют, что на прошлой неделе в КГИОП подали заявку на включение здания в список объектов культурного наследия. Ответа по ней пока нет, но в законе четко указано, что снос зданий, обладающих признаками памятников объектов, запрещен до того, как поданная заявка не будет рассмотрена и по ней не дадут ответ.

Ранее местные жители обеспокоились судьбой «Сестрорецкого курорта», они опасаются, что на месте санатория могут построить жилье. Две недели назад исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олег Бобков провел выездной прием граждан в Сестрорецке.

Тогда представитель СК сообщил, что проводится «доследственная проверка по факту возможной неправомерной застройки территории АО "Санаторий "Сестрорецкий курорт" частными строительными компаниями с целью выяснения всех обстоятельств». Представитель Группы ЛСР на приеме утверждал, что в ходе работ продет реконструкция санатория, и о планах по перепрофилированию санатория под другие нужды речи не идет.