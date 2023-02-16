Смольный поддержал строительство ЖК в Сестрорецке по проекту шведских архитекторов

Эскизы к проекту готовило шведское архитектурное бюро Semrén & Månsson, имеющее представительство в Петербурге. Участок почти в 100 Га в Сестрорецке выкупило на торгах у компании «ДОМ.РФ» ООО «Специализированный застройщик УнистройРегион-1» — структура крупного девелопера из Татарстана «Унистрой». Сделка прошла еще в 2018 году, тогда сумма контракта составила около 4 млрд рублей, пишет «Деловой Петербург».

В генплане Петербурга прописано, что на участках можно строить малоэтажные многоквартирные жилые дома с включением объектов общественно-деловой застройки.