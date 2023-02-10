Цены на аренду жилья в Петербурге за год упали на 10%

В среднем месячная аренда квартиры в России в январе 2023 года на «Авито Недвижимости» стоит 25 тысяч рублей. В среднем арендовать «однушку» или студию в России можно за 20 тысяч рублей в месяц, «двушка» обойдется в 29 тысяч рублей, а трехкомнатная квартира — в 40 тысяч рублей, говорится в отчете «Авито Недвижимости» по рынку долгосрочной аренды в стране.

В среднем месячная аренда квартиры в Петербурге стоит 27 тысяч рублей. «Однушка» обойдется в 25 тысяч рублей в месяц, студия — в 22 тысячи, «двушка» — в 36 тысяч рублей. За «трешку» придется заплатить 50 тысяч в месяц.

«В январе 2023 динамика цен на аренду начала постепенно расти. Стоит ожидать повышения стоимости к весне, когда многие уехавшие за границу и из больших городов россияне, могут начать возвращаться обратно. Тогда баланс спроса и предложения нормализуется. А цены начнут повышаться на жилье», — сказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.