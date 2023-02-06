Спрос на посуточную аренду таунхаусов в Петербурге за год подрос в 1,2 раза

«Мы заметили рост спроса на посуточную аренду таунхаусов, который в отдельных регионах России увеличился в несколько раз. Действительно, таунхаус — жилье мечты почти для каждого человека. Этот тип недвижимости забрал в себя лучшее от частного дома и квартиры одновременно. Выходные с друзьями, праздники с семьей — люди все чаще выбирают таунхаусы, чтобы уединиться с близкими в большем пространстве, проводить время на улице на "своей" территории, при этом находиться в доступе к инфраструктуре города», — комментирует руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости Артем Кромочкин.

Больше всего предложений по сдаче таунхаусов в посуточную аренду пришлись на Калининград и Сочи. Также повышенный спрос за такую недвижимость пришелся также на Петербург и Красноярск. Примечательно, что два эти города находятся примерно на одном уровне по количеству предложений. При этом в Петербурге спрос вырос более, чем на 100%, а в Красноярске заметно снизился. В Москве количество предложений осталось на той же отметке при сильно упавшем спросе.