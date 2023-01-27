Старейшую винодельню Ленобласти продадут на торгах за 149 млн рублей

Начальная стоимость актива составляет 149 млн рублей. Сюда входит земельный участок в поселке Новый Свет под Гатчиной площадью 3,7 га, а также несколько производственных корпусов и профильное оборудование. Аукцион продет 3 марта.

Как считает руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черинговский, выпуск российского алкоголя увеличивается на фоне сокращения импорта, пишет «Деловой Петербург». Согласно его оценке, более 70% легальной продукции в России (и порядка 90% в Москве и Петербурге) продается через розничные магазины.

«На мой взгляд, причина в том, что отечественный алкогольный рынок прошел все этапы укрупнения и трансформации и небольшим и средним заводам вторичного виноделия на нем уже не выжить. Успешно работают только крупные алкогольные предприятия, располагающие современными производственными площадками, и, что самое главное, с налаженным сбытом продукции в сетевом ретейле», — говорит Черинговский.