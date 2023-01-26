На Пироговской набережной возле особняка Нобеля появится жилой дом на 14 тысяч квадратных метров

Проект заказал жилищный застройщик АО «Инвестторг», а разработкой занималось ООО «Архитектурное бюро "Студия 44"». Инвестор собирается построить на месте бывшего заводского корпуса 1970-х годов вдоль Большой Невки девятиэтажное жилое здание. В ЖК предусмотрели подземную парковку, а рядом пообещали сохранить зеленую зону.

Дом высотой чуть больше 28 метров будет располагаться между двумя объектами культурного наследия — особняком Людвига Нобеля и заводоуправлением Лесопильного завода. Жилой дом планируют разделить на три ризалита. Таким образом у большего количества квартир будет вид на воду.

На Градсовете архитекторы задавали вопросы по поводу расположения новостройки: ее собираются построить у красной линии магистрали непрерывного движения. Это может доставить много шума жильцам, которые решал купить жилплощадь с видом на Большую Невку.

Кроме того, второй вопрос косвенно касался местоположения постройки. Эксперты посчитали, что к зданию можно будет подъехать только со двора, а со стороны набережной не предусмотрен ни «кармана» для заезда, ни парковочные места. Руководитель «Студии 44» Никита Явейн отметил, что чиновники выступили категорически против устройства нового бокового проезда на набережной.

Одним из замечаний стал и внешний вид многоэтажки: архитектурно здание не поддерживает стереотипную тему Выборгской стороны с ее краснокирпичными корпусами и дымовыми трубами.

«Это промышленная зона, где доминантой являются промышленные здания. И белый террасированный фасад в южном исполнении мне показался диссонирующим — о материале фасада надо бы подумать», — отметил архитектор Сергей Орешкин.