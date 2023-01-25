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Недвижимость

Особняк Слепцова в центре Петербурга выставили на торги за 1,2 млрд рублей

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Нынешний владелец здания решил его продать спустя год после покупки. В памятнике архитектуры регионального значения сейчас располагаются магазины, рестораны и гостиница.

Яндекс. Панорамы

Особняк Слепцова, расположенный на Большой Конюшенной улице, 9, выставили на продажу за 1,2 млрд рублей. В доме жил промышленник Николай Путилов.

Здание занимает 2 588 квадратных метров, в советское время в памятнике архитектуры регионального значения здании на располагалась школа, после помещения отдали под различные организации. Сейчас особняк позиционируется как общественное пространство. В нем находятся магазины, рестораны, салон красоты, гостиница, пишет «Деловой Петербург».

В 2000-х годах за право собственности неоднократно судились. В 2019 году особняк перешел во владение ООО «Транспортные системы», а в 2022–м — ООО «Ошер». Последнее весной прошлого года отремонтировало фасад, а в этом году решило перепродать постройку.

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