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Недвижимость

Количество арендного жилья в Петербурге сократилось на 15-20%

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В целом по всей России зафиксировано резкое снижение предложения на рынке арендного жилья за последние несколько месяцев. В крупных городах в среднем эти показатели уменьшились на 8-10%.

Nigmatulina Aleksandra / Shutterstock.com

Самое заметное сокращение предложений в Москве и Петербурге: там количество предложений упало на 15-20%. В последних месяцах осени картина на рынке аренды была совсем другой: в этих крупных городах наблюдался рост числа объявлений о сдаче квартир (на 29 и 6% соответственно).

Как отметил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов, снижение предложения сбалансировало цены, которые до этого падали. А уже ближе к весне специалисты ждут увеличения стоимости аренды в диапазоне до 15%. За последний месяц в некоторых городах цены показали рост до 6%, пишут «Известия».

В прошлом году аналитики фиксировали существенный обвал цен на рынке аренды жилья. Сдавать квартиры стало менее выгодно из-за упавшего спроса. В Петербурге снять жилплощадь стало дешевле на 14%, в Москве — на 21%.

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