Подросший бюджет на элитную недвижимость и два новых проекта: эксперты подели итоги года

В сегменте элитной недвижимости продавалось 105 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с уровнем аналогичного периода прошлого года. Средняя цена квартир и апартаментов была на уровне 560 тысяч рублей за квадратный метр. Этот показатель вырос на 5% в сравнении с 2021 годом, подсчитали эксперты консалтинговой компании NF Group.

Кроме того, в 2022 году элитная недвижимость пополнилась двумя новыми проектами — Cheval Court в локации Золотого треугольника и Villa Marina на Крестовском острове. А еще на рынок вышли новые корпуса в Neva Haus на Петровском острове.

«При условии сохранения текущей экономической ситуации можно ожидать сокращения средневзвешенной цены за счет различных стимулирующих мероприятий в ряде объектов, при этом показатель будет подвержен минимальной динамике. На фоне роста требований, предъявляемых покупателями к элитным новостройкам, можно ожидать появление в новых проектах все более интересных деталей, которые выступают их конкурентными преимуществами, например, предложение дизайнерской отделки и меблировки», — рассказала директор департамента элитной жилой недвижимости NF Group в Петербурге (ex-Knight Frank St. Petersburg) Татьяна Любимова.