На берегу Охты появятся апартаменты вместо гостиницы

Проект строительства обсуждали еще в 2021 году на Градостроительном совете. Первый вариант представляло ООО «Архитектурная мастерская Столярчука». Тогда эксперты предложили доработать концепцию здания. А уже во второй вариации проекта от ООО «Созвездие» не стали сильно менять основные строительные параметры предшественника, но переделали расположение здания и архитектурный облик, пишет «Деловой Петербург».

«Решение об изменении облика проекта было принято в том числе в результате запросов, высказанных в ходе общественных слушаний. Мы учли просьбы жителей города и изменили "посадку" здания, передвинув его дальше от воды. Благодаря этому участок земли между зданием и берегом Охты останется общедоступным», — сообщили в ГК «ПИК».

Кроме того, в компании отметили, что вместо классической гостиницы на участке построят сервисные апартаменты.

«Изначально там действительно планировалась гостиница, но сейчас, к сожалению, тренд таков, что туристический спрос не восстанавливается. И говорить о том, что классический турист, который заехал бы в эту гостиницу, будет в том объеме, в котором изначально прогнозировалось, мы не можем. Именно поэтому, я думаю, «ПИК» решил добавить элементы, которые позволяют размещаться на средний и долгий срок», — пояснила вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина. Она также считает, что в проект могут проинвестировать не менее 2 млрд рублей.