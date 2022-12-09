Почти у половины помещений Апраксина двора появились новые арендаторы

«При среднем коэффициенте превышения 1,3 средняя ставка месячной арендной платы составила 1 060 руб./кв. м. Годовой бюджетный доход от аренды всех сданных объектов составляет 98,7 млн рублей», — говорится в сообщении.

Больше всего в цене вырос лот по 20-метровому помещению на первом этаже корпуса 39 на Садовой улице, 28-30. Стоимость аренды увеличилась в 2,5 раза, месячный платеж составил 3 233 рубля за квадратный метр.

На торгах еще остаются 52 лота общей площадью 28,1 тысяч квадратных метров. Совокупная начальная цена их годовой аренды рассчитывается на уровне 258 млн рублей. Среди объектов, выставленных на торги, есть помещения от 1 до 2,3 тысяч квадратных метров и отдельно стоящие здания от 430 до 3,5 тысяч квадратных метров. Ближайшие торги пройдут 19 декабря.