Петербургские кинотеатры начали перепрофилировать под офисы

По словам директора департамента офисной недвижимости петербургского офиса компании NF Group (ex- Knight Frank St. Petersburg) Регины Волошенко, учитывая специфику планировок кинотеатров во время перепрофилирования приходится вносить существенные изменения, в том числе и на фасаде.

Кинотеатр сети «Каро» на семь кинозалов работал в ТРК «Лиговъ» с 2011 по 2021 год, площадь помещения — порядка 4 тысяч квадратных метров. Отмечается, что кинотеатры начали уменьшаться еще до пандемии коронавируса. После того, как они сильно пострадали от ограничений, собственники стали активнее задумываться об оптимизации. Так, вместо кинотеатральных залов пришли спортивные клубы и развлекательные объекты, пишет «Деловой Петербург».

«Петербург еще к этому пока не пришел, в Москве уже есть несколько удачных примеров. Например, в районном торговом центре "Щука", где был огромный кинотеатр "Каро" на 7 тысяч квадратных метров. Мы его сократили и посадили туда DDX (фитнес-клуб), DDX открыл там флагман. У "Каро" улучшилась эффективность, потому что они оставили нужное для себя количество залов. Для торгового центра это плюс — появилась новая функция, это дало плюс 2000 к трафику», — рассказала региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.