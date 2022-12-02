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Недвижимость

Здание бывших касс на набережной канала Грибоедова реконструируют под отель

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Госстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию дома под гостиничный комплекс. После работ пятиэтажное здание площадью 9,2 тысяч квадратных метров будет иметь от 6 до 7 этажей, а его площадь составит 14,85 тысяч квадратных метров. 

Яндекс. Панорамы

Как пишет «Деловой Петербург», разрешение действует до 29 ноября 2027 года. В нем говорится, что после реконструкции пятиэтажное здание площадью 9,2 тысяч квадратных метров будет иметь от 6 до 7 этажей, а его площадь составит 14,85 тысяч квадратных метров. Кроме того, может появиться еще один подземный этаж.

Документ на реконструкцию выдали АО «Блюхера 6». Объект выставили на торги на Российском аукционном доме. Начальная цена составляла 853 млн рублей. Аукцион длился более 9 часов, победитель заплатит за здание 1,151 млрд. Ранее КГИОП согласовал размещение в здании бывших касс предварительной продажи билетов гостиницы.

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