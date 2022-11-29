Бертгольд-центр на Гражданской улице выставили на продажу за 1,3 миллиарда рублей

«Объект представляет собой комплекс, состоящий из 7 строений с земельным участком 2311 кв. м. в собственности юридического лица (НДС). Все пространство заполнено офисами, барами, кафе, студиями и магазинами - 45 арендаторов», — говорится в описании на сайте бесплатных объявлений.

Дом, в котором расположен Бертгольд-центр, возвели в 1901 году, к нему приложил руку петербургский архитектор Василий Шауб, а эскизы принадлежат немецкому зодчему Максу Мейдингеру.

В строении на Гражданской улице находился доходный дом, принадлежащий промышленной фирме «Г. Бертгольд. Словолитня и фабрика медных линеек», которой владел германский подданный Балтазар Колер. Также к нему примыкали заводские корпуса. В разное время советского периода в здании находилась фабрика по выпуску картона, а после там располагалось конструкторское бюро теплофизического приборостроения.

Последние пять лет в здании находился креативный кластер, который своей целью ставил «улучшить благоприятную городскую среду и общее качество жизни Сенной площади». Постройка аринадлежит ООО «Аспект-М».