18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Смольный собирается сдать в аренду площади Апраксина двора до прихода глобального инвестора

Поделиться:

На торги, которое объявило АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» (принадлежит городу), выставили порядка 50 тысяч квадратных метров помещений. Городскую собственность хотят сдать в аренду, пока Смольный ищет глобального инвестора для реставрации.

Konstantin Lenkov / Shutterstock

Ближайшие торги будут проводить в ноябре по 29 лотам общей площадью более 12,5 тысяч квадратных метров. В их числе — 9 отдельно стоящих зданий. Как отметили в Фонде, почти 80 % объектов могут использоваться под торгово-сервисную функцию, остальные можно арендовать под офисы или склады.

Договор с победителем аукциона заключат на три года. В декабре собираются провести еще одни торги, на них выставят еще 53 лота площадью более 34 тысяч квадратных метров — помещения и здания площадью от 10 до 4 тысяч квадратных метров.

«В целях скорейшего вовлечения объектов в коммерческий оборот и в качестве поддержки малого и среднего бизнеса по ряду объектов начальная цена лотов снижена на 25%», — отмечают в Фонде. Состояние лотов разное — есть и отремонтированные, и практически руинированные.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: