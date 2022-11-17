Смольный собирается сдать в аренду площади Апраксина двора до прихода глобального инвестора

Ближайшие торги будут проводить в ноябре по 29 лотам общей площадью более 12,5 тысяч квадратных метров. В их числе — 9 отдельно стоящих зданий. Как отметили в Фонде, почти 80 % объектов могут использоваться под торгово-сервисную функцию, остальные можно арендовать под офисы или склады.

Договор с победителем аукциона заключат на три года. В декабре собираются провести еще одни торги, на них выставят еще 53 лота площадью более 34 тысяч квадратных метров — помещения и здания площадью от 10 до 4 тысяч квадратных метров.

«В целях скорейшего вовлечения объектов в коммерческий оборот и в качестве поддержки малого и среднего бизнеса по ряду объектов начальная цена лотов снижена на 25%», — отмечают в Фонде. Состояние лотов разное — есть и отремонтированные, и практически руинированные.