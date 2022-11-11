Торговые площади в Апраксином дворе предложили переделать под жилье

Как пишет «РБК Санкт-Петербург», один из собственников недвижимости на территории Апраксина двора Николай Пономарев начал проект по преобразованию одного из торговых корпусов под жилую недвижимость.

«Архитектурно-реставрационная мастерская "Вега"» подготовила историко-культурную экспертизу проекта для современного использования помещений корпуса №15 Апраксина двора. Заказчиком работ выступила компания «Никсем». Издание отмечает, что компания на 60% принадлежит Николаю Пономареву и на 40% Людмиле Пономаревой.

По проекту предусматривается расположение шести квартир, большая часть из них — студии с кухней-нишей по 27-30 квадратных метров. Самое большое помещение — 57 квадратных метров. Эксперты оценивают стоимость продажи реконструированной недвижимости в 250-300 тысяч рублей за квадратный метр.