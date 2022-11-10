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Недвижимость

Продажи жилья в Петербурге и Ленобласти сократились на 11%

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По итогам октября снижение зафиксировано в 16% в выручке застройщиков. За этот месяц продали 4,7 тысяч квартир на общую сумму 36,9 млрд рублей.

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«Средняя цена реализованного лота сократилась на 5% до 204,2 тысяч рублей за м2, а доля сделок с ипотекой выросла с 84% до рекордных 87%. При этом в Петербурге продажи упали на 14%, а в Ленинградской области всего на 5%» — говорится в отчете исследования портала DataFlat.ru.

А вот в столичном регионе падение более значительное. В Москве и Подмосковье рынок сократился на 37%. Эксперты связывают такую динамику связывают это с тем, что рынок жилья Петербурга в большей степени ориентируется на среднестатистического потребителя, в том время как в столичном регионе выше доля элитной и недвижимости бизнес-класса, пишет «Деловой Петербург».

Кроме того, на сокращение продаж сыграли быстро запущенные механизмы адаптации предложения к снизившемуся спросу: снижение цен, либо увеличение скидок при тех же финансовых условиях покупки, либо отказ от планового повышения цен, запуск финансовых программ со схемами отложенных платежей («ипотека за 1 рубль до ввода в строй») и другое.

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