Продажи загородной недвижимости в Петербурге за год упали почти на 43%

Как сказано в аналитических материалах консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (Setl Group), всего с января продали 6,5 тысяч объектов всех типов загородной недвижимости. Это на 28% ниже аналогичного периода 2021 года.

«Из-за общей неопределенности покупатели стали более взвешенно подходить к покупке загородных лотов. Многие отложили покупку до решения личных вопросов. На объем спроса влияют и высокие цены, и низкий объем нового предложения"» — объясняет руководитель консалтингового центра Ольга Трошева.

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на исследование, количество предложений на загородном рынке недвижимости Петербурга и Ленобласти сократилось в третьем квартале до 16 тысяч лотов. Это один из самых низких показателей за всю историю наблюдений. При этом объем вывода новых объектов на рынок ниже уровня спроса: 1,7 тысяч лотов за третий квартал и 5,3 тысяч лотов за девять месяцев.