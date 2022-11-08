В Петербурге вдвое увеличилось количество срочных продаж квартир с начала года

Как пишет РБК, в базе ЦИАН зарегистрировали порядка 12,5 тысяч объявлений на срочную продажу квартир по всей России. Это рекордные цифры за всю историю ведения подобной статистики. В исследовании проводили анализ по объявлениям со срочными продажами в городах с населением от 500 тысяч человек.

С марта текущего года показатель увеличился на 85%, тогда как общее предложение — на 29%. На срочные продажи квартир приходится уже 4% от всех размещенных на ЦИАН заявок. Рост подобных предложений фиксируют с весны: в марте они составляли 2,8% предложения, в апреле — 3,4%, в мае — 3,7%.

В Москве на срочные продажи недвижимости приходится 3% объявлений, в Петербурге — 3,6%. Эксперты отмечают, что владельцы квартир при срочной продаже чаще всего предоставляют скидки.