Петербург попал в топ-5 регионов по доступности аренды жилья

Петербург в рейтинге доступности аренды жилья в России занимает четвертую строчку, обогнав Москву (13 место), но уступив первенство северным нефтегазовым регионам с высоким уровнем зарплат — Ямало-Ненецку, Чукотке и Ханты-Мансийску.

В исследовании отмечается, что за год Петербург сохранил позиции, в 2021 году он также занимал четвертое место. Однако сократилась доля семей, которые могли позволить себе снимать двухкомнатную квартиру. В 2021 году эта цифра была 59,6%. Эксперты это связывают с тем, что арендовать квартиру в прошлом году было дешевле, а необходимый уровень семейного дохода эксперты оценивали в 84,1 тысячу рублей в месяц.

А Ленинградская область занимает 20 строчку в рейтинге (годом ранее регион был на 10 позиции). Для аренды двухкомнатной квартиры семейный доход жителей должен быть на уровне 88,3 тысяч рублей в месяц, доля таких семей в Ленобласти — 44,2%.