Историческую Пристрельную башню продают за 10 миллионов рублей

Это уже не первая попытка продать здание на Октябрьской набережной. В прошлом башня принадлежала обанкротившейся компании «Диабаз», ее выставляли на торги в 2020 году, но это не увенчалось успехом. Во время предыдущего аукциона цену исторического здания оценили в 42,15 млн рублей.

В 2001 году КГИОП включил водонапорную башню Обуховского завода в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия. В карточке лота указывается, что здание продаётся, будучи «предметом залога по требованию Банка «Таврический» и реализуется с целью удовлетворения требований указанного кредитора».

В конце XIX века землю на правом берегу Невы купил Обуховский сталелитейный завод у его императорского высочества принца Петра Георгиевича Ольденбургского в количестве 50 десятин для устройства заводского полигона. Там было построено каменное здание с башней и электростанцией. Водонапорное сооружение – здание двойного назначения: некоторое время она служила для настройки прицелов орудий, располагавшихся на противоположном берегу. Башня шестигранная в плане, сужающаяся кверху, оштукатуренная, с полукруглой пристройкой лестничной клетки. Фасады в стиле эклектики с готическими мотивами.

