Напротив Спаса на Крови реконструируют историческое здание. Интерьеры в апартаментах будут от Ralph Lauren Home

Как рассказали «Собака.ru» в компании NF Group (ex. Knight Frank St. Petersburg), историческое здание реконструируют и превратят в элитное жилье. Cheval Court – пятиэтажный проект, который расположен самом центре Петербурга на Конюшенной площади, 2 — у слияния реки Мойки с каналом Грибоедова, рядом с храмом Спаса на Крови.

Общая площадь здания составляет почти 11 тысяч квадратных метров, в том числе 8,4 тысяч квадратных метров из них приходится на резиденции. Всего их в доме 12 — от 240 до 610 квадратных метров.

Купить апартаменты предлагают как с отделкой, так и с полной меблировкой от Ralph Lauren Home. К каждой резиденции дополнительно прилагается гостевой апартамент, который входит в общую стоимость недвижимости.

Концепцию здания создал в 1800-х годах архитектор швейцарского происхождения Луиджи Руска. Внешние фасады здания полностью сохранили свой исторический облик. Название проекта Cheval Court («Конюшенный двор») отсылает к первоначальному назначению дома. Раньше здесь располагался экипажный комитет и конюшенная контора.