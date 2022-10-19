Названы регионы, в которых выросли цены на вторичное жилье

Согласно данным сервиса, наибольший рост цен произошел в Ставропольском крае — на 20%, в Алтайском крае и Липецкой области — по 18%, в Красноярском крае — на 17%. Лидерами по сокращению стоимости квадратного метра стали Хабаровский край — на 8%, Калининградская — на 7% и Ленинградская области — на 6%.

По словам руководителя аналитического центра Домклик Марии Ромчановой, начиная с июня и до конца лета цены менялись незначительно в сравнении с первым-вторым кварталами, пишут РИА Новости. В сентябре на фоне начала делового сезона стоимость квадратного метра незначительно повысилась.

Аналитики отметили, что в крупнейших регионах, таких как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, за последнюю неделю наблюдается снижение стоимости квадратного метра на 3,4%, 5,8%, 4,9%, однако изменения находятся в пределах обычных месячных колебаний цен.