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Недвижимость

Названы регионы, в которых выросли цены на вторичное жилье

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Стоимость квадратного метра на вторичном рынке по заключенным ипотечным сделкам с января по сентябрь 2022 года увеличилась на 4,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование Домклик.

Shutterstock.com

Согласно данным сервиса, наибольший рост цен произошел в Ставропольском крае —  на 20%, в Алтайском крае и Липецкой области —  по 18%, в Красноярском крае — на 17%. Лидерами по сокращению стоимости квадратного метра стали Хабаровский край — на 8%, Калининградская —  на 7% и Ленинградская области —  на 6%.

По словам руководителя аналитического центра Домклик Марии Ромчановой, начиная с июня и до конца лета цены менялись незначительно в сравнении с первым-вторым кварталами, пишут РИА Новости. В сентябре на фоне начала делового сезона стоимость квадратного метра незначительно повысилась.

Аналитики отметили, что в крупнейших регионах, таких как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, за последнюю неделю наблюдается снижение стоимости квадратного метра на 3,4%, 5,8%, 4,9%, однако изменения находятся в пределах обычных месячных колебаний цен.

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