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Недвижимость

СМИ: в России запустят онлайн-сервис для проверки данных о недвижимости

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Он позволит проверять подлинность выписок из ЕГРН перед сделками с помощью QR-кода. Цифровой сервис разрабатывает Росреестр, сообщают Ведомости.

По данным издания, сервис планируют запустить в 2023 году. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости подтверждает права человека на дом, квартиру или землю. В ней указаны кадастровый номер объекта, адрес, площадь, дата ввода в эксплуатацию. В выписке также содержится информация о владельце, об арестах и обременениях объекта.

В скором времени информация о собственнике станет закрытой в соответствии с поправками в закон «О персональных данных». Чтобы не стать жертвами мошенников, участники сделки смогут в режиме реального времени проверять подлинность выписки и данных, указанных в ней.

«Когда сервис будет запущен, на выписках появится QR-код, при наведении на него камеры типичная программа сканирования будет открывать ссылку на сайт Росреестра» – рассказала «Ведомостям» руководитель цифровой трансформации Росреестра Елена Мартынова.

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