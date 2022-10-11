Спрос на отделочные материалы в Петербурге увеличился почти на 200%

По данным информагентства, спрос на строительные материалы увеличился в Петербурге на 115%, на отделочные – на 191%. Отмечается, что многие компании совершают покупки для стройки заранее, поскольку на процесс выстраивания новых логистических цепочек, поиск новых партнеров и рынков сбыта продукции необходимо время.

Всего по России спрос на строительные материалы в сентябре увеличился на 129%, на отделочные материалы – на 151% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самую высокую динамику зафиксировали среди предприятий Краснодара: там спрос на отделочные материалы за год вырос на 299%, на строительные - на 95%.

На втором месте - Нижний Новгород, где закупки материалов для отделки выросли на 229%, для стройки - на 137%. В Москве показатели увеличились на 199% и 160%.