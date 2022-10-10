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Недвижимость

Шведский застройщик Bonava продает бизнес в Петербурге

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Девелопер Bonava заключил соглашение о продаже своих дочерних компаний в России по цене 98 миллионов евро. Договор купли-продажи подписан с компанией G-Group. Об этом сообщили в пресс-службе шведской компании.

Shutterstock.com

«G-Group является российским девелопером коммерческой и жилой недвижимости. Ее основной офис находится в Казани, также компания активно работает в Санкт-Петербурге. Завершение сделки зависит от получения разрешения государственных контролирующих органов и одобрения в отношении покупателя со стороны банков и контрагентов», – указано на сайте Bonava.

По словам президента и главного исполнительного директора Bonava, решение продать бизнес было принято с учетом геополитической ситуации.

«Было важно найти решение, учитывающее безопасность наших сотрудников, наших клиентов и операции в целом, и эта продажа учитывала эти факторы», — заявил Петер Валлин.

Ожидается, что сделка будет завершена в течение шести месяцев, после чего вся деятельность Bonava в России прекратится.

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