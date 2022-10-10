Шведский застройщик Bonava продает бизнес в Петербурге

«G-Group является российским девелопером коммерческой и жилой недвижимости. Ее основной офис находится в Казани, также компания активно работает в Санкт-Петербурге. Завершение сделки зависит от получения разрешения государственных контролирующих органов и одобрения в отношении покупателя со стороны банков и контрагентов», – указано на сайте Bonava.

По словам президента и главного исполнительного директора Bonava, решение продать бизнес было принято с учетом геополитической ситуации.

«Было важно найти решение, учитывающее безопасность наших сотрудников, наших клиентов и операции в целом, и эта продажа учитывала эти факторы», — заявил Петер Валлин.

Ожидается, что сделка будет завершена в течение шести месяцев, после чего вся деятельность Bonava в России прекратится.