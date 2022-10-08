На Невском проспекте освободилось каждое десятое торговое помещение

На главной торговой улице Петербурга освободилось почти каждое десятое помещение. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на данные аналитиков петербургского офиса консалтинговой компании NF Group. За последний квартал доля свободного предложения увеличилась на 1,3% по сравнению со II кварталом этого года.

«Это пока ниже пиковых значений периода пандемии, когда свободными оставались 12,6% площадей. Тем не менее рекорд может быть побит уже к концу года, если международные бренды примут решение об окончательном уходе с российского рынка», — предполагает Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости петербургского офиса NF Group.

За последнее время на Невском проспекте закрылись магазины IKEA, Lush и Swatch. На Старо–Невском проспекте объём пустующих площадей в июле–сентябре вырос на 2,9% и составил 10,9%. При этом такая тенденция не повлияла на ставки аренды. На основной части Невского проспекта диапазон составил 5,7–10 тысяч рублей/ м2 в месяц, на Старо–Невском — 2,6–7 тысяч.

Эксперты прогнозируют рост доли свободных площадей до 15–17% к концу года. «В случае реализации этого сценария Старо–Невский проспект потеряет статус премиального фешен–коридора», — считают в NF Group.