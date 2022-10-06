Форт с бомбоубежищем в Кронштадте «выставили» на продажу. Его хотят превратить в элитный рекреационный кластер

Похожее объявление о продаже участка в 7,6 га на территории 6-го Северного форта в Кронштадте, а также здания 5 тысяч квадратных метров на том же участке появлялось на сайте объявлений Avito в конце сентября. И оба оценивались в 185 млн рублей.

Сообщается, что территория «рассматривалась как комплекс для развлечений и отдыха и яхт-клуб». Причем одно из объявлений его объявляли, как «инвестиционный проект «Частный остров» для отдыха в формате аll inclusive». В другом приводятся данные по толщине стен, кровли и глубине подвала. Как отметили в описании, это — «идеальное бомбоубежище».

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на представителя продавца Александра Рассохина, объявление скорее больше шуточное, чтобы привлечь инвесторов. Ведь 6-й Северный форт был взят в аренду на 49 лет у Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), подведомственного Министерству культуры, по программе «Аренда за рубль». Поэтому продать исторический объект невозможно.

Победил в торгах в 2022 году ИП Демьян Пестов, сообщил его представитель. «Арендовали в этом году до начала спецоперации. Своих средств треть, задача — привлечь две трети», — сказал Александр Рассохин.

Отмечается, что весь проект оценивается в 1,2 млрд рублей. По словам Рассохина, 185 млн, указанные в объявлении, это первые вложения на проектные и изыскательские работы. Весь проект планируют завершить за три года, а окупить затраты — за 8-9 лет.

Общая площадь форта, расположенного на искусственном острове, — 67 тысяч квадратных метров, площадь застройки — 32 тысячи квадратных метров. Старинные здания планируют отреставрировать и разместить там гостиницу, ресторан, спа-комплекс, стендап-клуб, а также оборудовать пляж, бассейн, зону для рыбалки, причал, яхт-клуб с мариной и вертолетную площадку. По оценкам, остров all inclusive будет приносить более 1 млн рублей в сутки, а в год более 400 млн рублей — при заполняемости 25-50 %.

Кроме того, Рассохин добавил, что этот проект может принять и другой вид. «Рассматривается два варианта: один — комплекс для отдыха и развлечений, второй — под медицину, спа-комплекс, где люди смогут подлечиться», — сказал он.

В описании объявления также сказано, что на территории форта также можно проводить мероприятия любого масштаба — свадьбы, корпоративы, гастрономические фестивали и развлекательные шоу, выставки и мастер-классы.