Количество выданных ипотечных кредитов в августе в России выросло на 26%

По данным Объединенного кредитного бюро, которые приводит ТАСС, по итогам августа в России оформлены 110,28 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму в 405,35 миллиарда рублей — это на 26% и 27% соответственно больше, чем в июле 2022 года. Средний размер новой ипотеки за последний месяц лета не изменился и находится на уровне 3,7 миллиона рублей.

В пятерку лидеров по объемам ипотечного кредитования в августе вошли:

Москва — в столице 8,32 тысячи кредитов на сумму 61,32 миллиарда рублей рублей;

Московская область — 6,63 тысячи кредитов на 38,4 миллиарда рублей;

Петербург — 4,43 тысячи кредитов на 25,8 миллиарда рублей;

Краснодарский край — 3,76 тысячи кредитов на 15,77 миллиарда рублей;

Свердловская область — 4,14 тысячи кредитов на 12,59 миллиарда рублей.

Самые большие ипотеки берут москвичи (7,37 миллиона рублей), петербуржцы (5,82 миллиона рублей), жители Московской области (5,79 миллиона рублей), Ленинградской области (4,75 миллиона рублей) и Якутии (4,4 миллиона рублей). Самая дешевая ипотека в Оренбургской области — 2,42 миллиона рублей.

Наиболее высокие темпы роста объемов ипотечного кредитования зафиксировали в Башкортостане и Алтайском крае (+45% к июлю при росте количества новых кредитов на 39% и 41% соответственно). Самые низкие темпы роста — в Москве (+11% к июлю при росте количества новых кредитов на 12%).

Всего за период с января по август 2022 года банки выдали 716,36 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 2,51 триллиона рублей. Общее количество новых ипотечных кредитов снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы кредитования — на 27%. За восемь месяцев 2021 года россияне взяли в банках 1,2 миллиона кредитов на 3,43 триллиона рублей.