Банк России ужесточает регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья. По данным регулятора, такой взнос повышает уровень кредитного риска как для банка, так и для заемщика.
С 1 декабря Банк России установит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом не выше 10% в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве. Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика. Как отмечают в пресс-службе регулятора, мера направлена на «ограничение практик предоставления кредитов на по договору на участие в долевом строительстве с низким первоначальным взносом».
О необходимости ужесточить регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом:
В последние месяцы на первичном рынке жилья строительные компании начали активно рекламировать ипотечные программы без первоначального взноса, в том числе в рассрочку. При этом исторические данные банков показывают, что заемщики, обращающиеся за кредитом с низким первоначальным взносом, характеризуются повышенным уровнем кредитного риска.
В соответствии с действующим регулированием при расчете первоначального взноса учитываются только собственные средства заемщика и не допускается учет заемных средств, рассрочек и (или) комиссий от застройщика. В случае роста доли кредитов без первоначального взноса в выдачах кредитные портфели банков будут более уязвимы к возможным шокам.
Принятая мера позволит ограничить практики предоставления кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе.
«Чем меньше первоначальный взнос, тем больше риск, когда поменяется цена недвижимости, что человек, который не сможет заплатить, останется должен даже после того, как будет изъято имущество. […] Если у них есть желание купить, оно должно быть соразмерно их возможностям», — приводит РИА «Новости» объяснение заместителя председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльмана Мехтиева.
Комментарии (0)