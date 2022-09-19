Расселенные и аварийные дома в Петербурге выставили на торги

О том, что в Петербурге перезапускают работу по продаже расселенных и аварийных домов, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на Комитет имущественных отношений, который ранее провел конкурс на определение компании-продавца зданий. Теперь им стал Российский аукционный дом, тогда как ранее торгами занималось государственное казенное учреждение «Имущество Петербурга».

По данным издания, на октябрь Российский аукционный дом запланировал торги по 10 лотам в Петербурге, Павловске, Сестрорецке, Ломоносове и других городах и поселках. Де-юро в аукционах участвуют не здания с участками, а квартиры и нежилые помещения в этих зданиях. Все они находятся в кварталах сложившейся застройки и могут быть реконструированы или капитально отремонтированы с сохранением жилой функции.

Как убедилась «Собака.ru», информация о зданиях уже размещена на сайте Российского аукционного дома. В частности, жилой дом по адресу улица Гусева, 5, корпус 6, литера А выставлен на торги по начальной стоимости 16 миллионов 472 тысячи. Лот именуется как «Жилой дом (квартиры с коммерческими помещениями) под реконструкцию». Также под восстановительные работы продают жилой деревянный дом в поселке Смолячково, начальная цена — 1 миллион 960 тысяч. Другой лот, сгоревшее здание на улице Горской в городе Ломоносов, числится как «земельный участок для индивидуального жилищного строительства».