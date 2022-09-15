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Недвижимость

Цены на посуточную аренду жилья в Петербурге упали почти на треть

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В Петербурге после завершения летнего сезона стоимость посуточной аренды жилья упала почти на треть. В среднем квартиру можно снять за 3,3 тысячи рублей, в августе цена была выше на 30%.

Shutterstock.com

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса Суточно.ру. Кроме того, отток путешественников заметили и в Калининградской области.

«Больше всего цены по сравнению с августом сократились в Зеленоградске — на 36% (до 3 816 рублей в среднем за сутки). Балтийское побережье не самое теплое, скорее всего в сентябре здесь не удастся насладится пляжным отдыхом», — сказал гендиректор сервиса Юрий Кузнецов.

Больше всего посуточная аренда в Сортавале: там цена за сутки съема обходится почти 4,7 тысяч рублей. Это больше, чем в Москве (4,1 тысяча рублей) и Владивостоке (4,6 тысяч рублей).

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