Смольный пообещал сдать все проблемные ЖК в Петербурге до конца 2023 года

«У нас было порядка 50 домов пару лет назад, даже больше <...>. На данный момент у нас осталось их 15, три из которых мы уже сдали. Семь в этом году мы планируем тоже сдать. И оставшиеся пять в следующем году. Крупнейший недострой у нас — это ЖК «Норман», это «На Заречной», так называется. В следующем году сдается последний корпус, два уже сданы. Также у нас ЖК «Ломоносов» крупнейший недострой, мы тоже приняли по нему решение. По обоим недостроям город был вынужден выделять землю для девелоперов, для того чтобы у них была возможность их достроить», — рассказал глава комитета.

Закончили строительство в ЖК «Морской конек» в Сестрорецке, «Парнас» в Парголово и «Шуваловский парк» на улице Прокофьева. Помимо этого, удалось достроить многоэтажную автостоянку на 504 машино-места в составе ЖК «Светлый мир "Тихая гавань…"» на улице Кораблестроителей.

До конца 2022 года застройщики должны сдать еще семь недостроенных домов в ЖК «Парнас», «Трио», «Новая Скандинавия», «Осень» и «Изумрудный». А до конца 2023 года в планах достроить еще пять домов в ЖК «На Заречной2», ЖК «Ломоносов» и уже упомянутом «Трио».