Власти Черногории начали замораживать недвижимость россиян

О том, что Черногория начала замораживать принадлежащую россиянам недвижимость, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ кабмина республики. Данные меры еще 10 июня анонсировал министр внутренних дел Черногории Филип Аджич, объявиив, что в рамках санкций против России в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, собственниками которых являются россияне.

По оценкам экспертов, за 2021 год российские граждане и компании инвестировали в экономику Черногории свыше 129 миллионов евро, в том числе 49,46 миллиона было вложено в недвижимость на территории республики. По данным посла России в Подгорице Владислава Масленникова, за последние 15 лет Россия стала крупнейшим инвестором в экономику Черногории, вложив за это время минимум 1,5 миллиарда евро — в среднем по 100 миллионов в год.

По мнению экспертов, опрошенных РИА «Недвижимость», продолжить заморозку недвижимости россиян вслед за Черногорией могут страны Евросоюза. «Еще недавно нам казалось, что Черногория и другие традиционно нейтральные государства не пойдут на такой радикальный шаг. Поэтому не исключено, что количество "замороженных" активов граждан РФ будет увеличиваться — не только в Черногории, но и в других странах Евросоюза», — отметила генеральный директор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская.