Финляндия ужесточила правила покупки земельных участков для нерезидентов ЕС — в том числе россиян

С 2020 года нерезиденты Евросоюза, желающие приобрести земельные участки в Финляндии, должны получать специальную лицензию Минобороны страны. То же требование распространяется на организации, в которых физические и юридические лица из не входящих в ЕС стран владеют десятью и более процентами капитала.

В 2022 году в данные нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Теперь Минобороны Финляндии получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок, а также право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии.

Как считает российский торговый представитель в Хельсинки Антон Логинов, новые нормы являются административным барьером, созданным для российских инвесторов. «Теперь же под соусом необходимости обеспечения национальной безопасности, финские власти устанавливают дополнительные ограничения на приобретение земельных участков», — заявил он РИА «Новости».

По мнению экспертов, новые нормы могут в 10 раз снизить число сделок по покупке недвижимости в Финляндии. «Исходя из того спроса, который был со стороны жителей Санкт-Петербурга, можно сказать, что Финляндия была ближе к десятому месту в топе стран, где россияне покупают зарубежную недвижимость. Я не считаю этот рынок большим. Думаю, что проходило 100-150 сделок в год, а теперь будет 10-15 или даже меньше. Принципиального влияния на рынок зарубежной недвижимости, которую покупают россияне, это не окажет», — выразил мнение главный редактор журнала «Дайджест российской и зарубежной недвижимости» Михаил Морозов. Как считает эксперт, теперь «ребята из Питера, которые сейчас захотят купить зарубежную недвижимость, будут покупать ее теперь в Прибалтике».