Исследование: в Петербурге дешевеют съемные квартиры

Как пишет ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир», в Петербурге однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 26,6 тысяч рублей, «двушка» обойдется в 37,7 тысяч рублей, а трехкомнатные сдаются по 50 тысяч.

Отмечается, что больше всего подешевели «двушки» — на 9,3%, «трешки» — на 8,8%, а однокомнатные квартиры упали в цене на 3,6% за полугодие.

Специалисты считают, что снижение стоимости аренды квартиры связано с падением спроса, вызванного, в том числе и с приостановкой деятельности некоторых иностранных компаний, сотрудники которых снимали жилье в столицах.

А по России фиксируется обратная тенденция. За первые полгода в среднем «однушки» подорожали на 6,1%, «двушки» — на 5,7%, «трешки» — на 3,8%. При этом Ленобласть входит в список регионов, где отмечается самый высокий рост цен на съемное жилье. Там однокомнатные квартиры подорожали на 11,4%, двухкомнатные и трехкомнатные — на 19%.

В большинстве городов арендодатели увеличивают стоимость аренда из-за роста платежей ЖКХ и цен на стройматериалы для ремонта. При этом многие арендаторы уже не в состоянии платить больше. Помимо этого, сократился спрос на долгосрочную аренду на фоне летнего затишья.